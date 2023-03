Stikstofdossier wellicht morgen gespreksonderwerp in actuadebat Vlaams Parlement

Het ziet ernaar uit dat het Vlaams Parlement morgen een actuadebat zal houden over de crisis in de Vlaamse regering naar aanleiding van het stikstofdossier. Alle oppositiepartijen hadden erop aangedrongen dat minister-president Jan Jambon vandaag al tekst en uitleg zou geven.

Maar meerderdheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V stellen voor om het debat dinsdag te organiseren, zodat intussen alle partijen de kans krijgen de nieuwe conceptnota over het stikstofdossier in te kijken.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement, zeg maar het politieke bestuur van het parlement, moet straks nog officieel beslissen.

"Tijd kopen"

Volgens Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens is het voorstel van de meerderheid "een manier om tijd te kopen". "Dit is de grootste crisis ooit van een Vlaamse regering. Het zou totaal onlogisch zijn dat het parlement vandaag niet samenkomt", zegt Janssens.

Hij wil mogelijk bij parlementsvoorzitter Liesbeth Homans aandringen om op eigen initiatief het parlement samen te roepen.

Ook Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman wil zich nog niet neerleggen bij een uitstel tot morgen. "Wij blijven aandringen op vandaag. Als ze verklaringen kunnen afleggen in media, dan ook in parlement", zegt ze aan Belga.

Ook Groen, dat in de nacht van zondag op maandag al aandrong op een bijeenkomst van het parlement, dringt aan op een zitting vandaag. "De regering zit nú in crisis, vandaag. Het is dus ook vandaag dat er een crisisbijeenkomst van het parlement zou moeten zijn. Uitstellen betekent alleen maar langer onzekerheid voor onze natuur en onze boeren", meent fractieleider Björn Rzoska.