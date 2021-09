Stille Ronde in Kortrijk ter nagedachtenis van jonge verkeersslachtoffers

In kader van de Week van de Mobiliteit fietste Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters 'De Stille Ronde' in Kortrijk, een stille en veilige fietstocht georganiseerd door Tournée Flandrienne ter nagedachtenis van kinderen die het leven lieten in het verkeer.

Aan de start vond eerst een ontmoeting plaats tussen ministers Lydia Peeters, Vincent Van Quickenborne, burgemeester Ruth Vandenberghe, schepen Axel Weydts en Wendy, de mama van Kato Vandenbogaerde (12). Kato is het meisje dat op 18 september 2020, precies één jaar geleden, om het leven kwam in een verkeersongeval in Zwevegem. Ze fietste met een vriendinnetje naar school en kwam onder een vrachtwagen terecht toen die haar wilde inhalen.

Bij de ontmoeting aan de Leieboorden werd een minuut stilte gehouden en werd een roze ballon, in het lievelingskleur van Kato, opgelaten. Tijdens de fietstocht stonden ook alle witte fietslichtjes op. Dit ter nagedachtenis van alle jonge verkeersslachtoffers, maar ook om nog eens duidelijk te maken hoe belangrijk het is dat je ervoor zorgt dat je gezien wordt in het verkeer.

“Verkeersveiligheid raakt iedereen. Achter de cijfers schuilen er gezichten en vreselijke verhalen. Deze verhalen zijn voor mij een drijfveer om van verkeersveiligheid een prioriteit te maken. Vandaag heb ik meegefietst met ‘De Stille Ronde’ en wil ik zo mijn steun betuigen aan alle ouders en nabestaanden van verkeersslachtoffers”, vertelt minister Peeters.