Stille wake in Oekene voor vermoorde vrouw

In Oekene is er vanavond een stille wake aan het huis waar zondag een vrouw werd vermoord. Heel wat mensen, naar schatting meer dan 500, komen samen voor een stil moment.

Heel wat mensen brengen bloemen mee en noteren iets in het rouwregister. Heel veel gezinnen uit de buurt en vrienden komen langs om de familie van het slachtoffer een hart onder de riem te steken. Ook de familie zelf is aanwezig.

Partner van het slachtoffer aangehouden

Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd zondagnamiddag aangetroffen in een woning langs de Ketsersstraat in Oekene. Vermoedelijk werd de vrouw al in de nacht van zaterdag op zondag met geweld om het leven gebracht.

De partner van het slachtoffer zou na de feiten geprobeerd hebben om zelf uit het leven te stappen, maar dat mislukte. Hij werd aangehouden en werd vandaag maandag verhoord. Er heeft ondertussen ook een autopsie plaatsgevonden om de doodsoorzaak vast te stellen.

Over de resultaten van de autopsie wenst het parket niet te communiceren. Het is nog niet duidelijk wat het motief was van de man.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be