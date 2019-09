Stille wake voor vermist duikerskoppel

Zo willen ze tonen dat ze meeleven met de familie. De vrienden leven tussen hoop en vrees, maar beseffen ook dat de kans dat het koppel levend wordt teruggevonden zeer klein is. Aan de gevel van het huis hangen heel wat foto's. Mensen zetten kaarsen neer en leggen voor het huis.

Omleiding voorzien

Om de stille wake deze avond in goede banen te leiden is een omleiding voorzien voor alle gemotoriseerd verkeer van de Ruddervoordestraat die in de richting van de binnenstad wil rijden. Het verkeer komende van Ruddervoorde wordt afgeleid naar de Groenhovestraat.

Vermist sinds zondag

Het koppel raakte zondag vermist toen ze gingen duiken op de grens tussen België en Frankrijk, zo'n twaalf à vijftien kilometer van de kust. Zondag werden de grote middelen ingezet, maar gisteren werd de zoekactie stilgezet. Het zoekgebeid dat uitgetekend werd op basis van de stroming, werd te groot, waardoor zoeken geen zin meer heeft. De overlevingskans is dan ook erg klein geworden.

Bekende goochelaar

De slachtoffers zijn Kurt Huberecht (53) en zijn vriendin Nathalie Fiers (36) uit Torhout. Kurt is in de regio bekend als goochelaar Kurt Katana . Hij nam enkele jaren geleden deel aan Belgium's Got Talent. En in 2012 was hij bij ons te gast in ‘Alles goed’.

