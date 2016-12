Stoelendans bij CD&V in Roeselare

Niet alleen in Brugge, ook in Roeselare is er een stoelendans bij CD&V in het schepencollege en de gemeenteraad.

Schepen en OCMW-voorzitter Geert Depondt wordt vervangen door Bart Wenes. Bart Wenes was schepen van cultuur, en geeft die bevoegdheid door aan Dirk Lievens. Dirk Lievens was gemeenteraadsvoorzitter, en geeft die functie door aan Ria Vanzieleghem. Ria Vanzieleghem was CD&V-fractieleider in de gemeenteraad en geeft die taak over aan gemeenteraadslid Stefaan Van Coillie.

Ook gemeenteraadslid en oud-schepen Frans Dochy, en OCMW-raadslid en oud-schepen Patrick Allewaert houden er mee op. Door dit alles komen Caroline Martens en Greet Verhelle in de gemeenteraad en Veroniek Desender in de OCMW-raad.

"De vernieuwing die al ingezet werd met de burgemeesterswissel begin dit jaar, trekt zich nu verder door. Met CD&V willen we steeds opnieuw een nieuwe wind door Roeselare laten waaien. Dat betekent ook dat we nieuwe mensen kansen willen geven. Tegelijk wil ik namens de partij me bijzonder dankbaar en respectvol opstellen tegenover de ervaring en deskundigheid waarmee Geert, Patrick en Frans al die jaren bestuurd hebben", weet CD&V-voorzitter Jannick De Poorter.