Stoete Ostendenaore laat van zich horen op koningsdag

Leden hingen bordjes op aan de standbeelden van koning Leopold II en koning Boudewijn. "Allerlei voorrechten , dotaties krijgen enkel en alleen omwille van erfelijkheid is discriminerend tegenover de gewone mensen en is eigenlijk anarchie", zegt de actiegroep in een bericht. "Het is cynisch dat de dag van de monarchie ingesteld werd door Leopold II, op de dag van zijn patroonheilige. Temeer dat de heilige Leopold onder meer de patroonheilige is van de overspelige echtgenoten. Wat een hypocrisie".