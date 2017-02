Stoffel Vandoorne legt rondjes af in nieuwe McLaren

De sessie begon met een valse noot nadat de wagen van Vandoorne door een nog onbekend probleem in de pitlane strandde. De monteurs moesten de bolide opnieuw in de garage duwen, maar het euvel werd snel opgelost waarna de 24-jarige Kortrijkzaan weer het circuit op mocht.

Maandag, tijdens de eerste testdag in Barcelona, kende ook Fernando Alonso problemen met de nieuwe MCL32. De Spanjaard legde door een euvel met het oliesysteem amper een ronde af in de ochtendsessie, 's namiddags ging het vlotter met 28 rondjes.

De eerste testperiode duurt vier dagen. De tweede en laatste testsessie gaat van 7 tot en met 10 maart eveneens in Barcelona door. De eerste Grote Prijs van het seizoen vindt op 26 maart plaats in het Australische Melbourne.

22 laps on the board for @svandoorne. He's back in the garage and debriefing with his engineers. #F1Testing pic.twitter.com/ZwjYMFSb0f — McLaren (@McLarenF1) February 28, 2017

Pit to Stoffel: "Radio check, loud and clear." pic.twitter.com/ZHTpKDsyRf — McLaren (@McLarenF1) February 28, 2017