Stoffel Vandoorne niet terug in Formule 1

Wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes), die dinsdag positief testte op COVID-19, wordt komend weekend tijdens de GP Formule 1 van Sakhir, de voorlaatste Grote Prijs van het seizoen, vervangen door George Russell.

De 22-jarige Brit, die de rest van het seizoen voor Williams reed, krijgt de voorkeur op onze landgenoot Stoffel Vandoorne, die reserverijder is bij Mercedes.

Keuze voor Russell

De 35-jarige Hamilton, die zich twee weken terug al voor de zevende keer tot wereldkampioen kroonde, veroverde afgelopen weekend de zege in de GP van Bahrein. Dinsdag raakte echter bekend dat de Brit positief heeft getest op het coronavirus en de GP van Sakhir moet laten schieten. Hij bereidt zich in quarantaine voor op de laatste race van het seizoen, op 13 december in Abu Dhabi.

Russell was de voorbije twee seizoenen als piloot aan de slag bij Williams, het team waarmee Mercedes samenwerkt en waaraan het haar motoren ter beschikking stelt. Russell wist de voorbije twee seizoenen nog geen punten te scoren. Hij werd twee maal elfde, vorig jaar in Duitsland en dit jaar in Toscane. Hij wordt op zijn beurt bij Williams vervangen door zijn landgenoot Jack Aitken, die zijn debuut maakt in de Formule 1.

Reserverijder

De 28-jarige Vandoorne was in de seizoenen 2017 en 2018 vaste rijder voor McLaren. Nadien maakte hij de overstap naar de Formule E. Vandoorne was ook de simulatorcoureur voor het Mercedes-team in 2019 en werd één van de reservecoureurs van het team in 2020, naast de Mexicaan Esteban Gutiérrez.