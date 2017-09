Stoffelijke resten gevonden in Adinkerke

In de Houtstraat in Adinkerke, bij De Panne, zijn vanmiddag stoffelijke resten gevonden in een weiland.

Een aannemer was er graafwerken aan het uitvoeren, vlakbij de sporen, toen hij op een lichaam stootte dat in verregaande staat van ontbinding verkeerde. De politie en de Cel Vermiste Personen zijn ter plaatse, want geen enkele piste wordt momenteel uitgesloten. Het kan gaan om moord, maar het kan even goed gaan om een bejaarde of een vluchteling die in de gracht is terecht gekomen.

Het lijk ligt er zeker al verschillende weken, misschien een klein jaar. Momenteel is zelfs niet meer te zien of het om een man of vrouw gaat. Morgen is er een autopsie, en wordt er ook een dna-staal genomen. In de omgeving staat niemand als vermist gesignaleerd.