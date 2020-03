Stoffelijke resten gevonden van vermoorde vrouw in Oostende

In de Spuikom in Oostende hebben speurders de stoffelijke resten gevonden van de vermoorde vrouw (68) die sinds maandag verdwenen was. Dat heeft het parket van Brugge bevestigd.

Gisteravond bleek dat ze vermoord werd door een 39-jarige man die in hetzelfde appartementsgebouw woont. De man is gearresteerd en heeft bekend dat hij de vrouw met geweld om het leven bracht. Hij wordt in de loop van de dag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Over het motief is voorlopig nog geen duidelijkheid.

Politie en gerecht zochten vanmorgen voort in de buurt van de Spuikom. Een visser had iets gezien in het water. Een dertigtal mensen van de politie en de dienst Vermiste Personen zochten intensief in de buurt van de aanlegsteigers. Ze gebruikten hiervoor twee boten.

Rond 11 uur kwam een lijkwagen op de plaats waar is gezocht. Die nam de stoffelijke resten mee.

Lees ook: