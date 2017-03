Stoffelijke resten van drie soldaten begraven

Dankzij het messing schouderstuk van zijn uniform konden vorsers achterhalen dat het om een Nieuw-Zeelandse soldaat ging die samen met zijn divisie in onze contreien actief was in de winter van 1917 - 1918. De drie sets met stoffelijke resten zijn begraven in een collectief graf onder een grafsteen. De begraafplaats werd gekozen omdat het de laatste rustplaats is van zowel de Nieuw-Zeelandse Infanterie als de Lancashire Fusiliers.

Het is de derde onbekende Nieuw-Zeelander die in de laatste 5 jaar gevonden werd. De andere twee werden begraven in Mesen. Dit jaar herdenkt Nieuw Zeeland de 100ste verjaardag van de Slag bij Mesen op 7 juni en de Slag bij Passendale op 12 oktober.