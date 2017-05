De stiefvader van Debbie is naar Nepal gereisd om de overbrenging naar ons land te begeleiden. In 2012 is Debbie vermoord toen ze op trektocht was in het Himalayagebergte. De dader zal allicht nooit gevonden worden. Maar de autoriteiten wilden niet alle stoffelijke resten vrijgeven. De familie bleef lang aandringen en nu geeft Nepal toch haar goedkeuring. De familie wil de kist zo snel mogelijk naar ons land overvliegen.