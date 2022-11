In Zonnebeke opende vandaag een merkwaardige tentoonstelling: Stolen Memory. In de Arolsen Archives worden nog steeds de persoonlijke bezittingen van zo'n 2500 slachtoffers van de naziterreur bewaard: horloges, sieraden, familiefoto’s enz.

Stolen Memory vertelt in een blauwe container op het marktplein van Zonnebeke het verhaal van tien gevangenen, die door de Nazi’s gedeporteerd werden. Ze werden van hun horloges, sieraden, documenten en foto’s beroofd. En vandaag, bijna 80 jaar later, wordt nog altijd naar de nabestaanden gezocht om die bezittingen terug te geven. Ook een aantal mensen uit Zonnebeke zijn in 1944 door de Nazi’s opgepakt en gedeporteerd.