Stop op extra souvenirwinkels in Brugge?

In Brugge denkt het stadsbestuur er over om, met een nieuwe verordening, een stop uit te voeren op extra souvenirwinkels.

De stad wil zo de druk van het toerisme op de winkelstraten wat beperken. De aantrekkelijkheid van de stad zou er ook onder lijden, zegt schepen Demon. Nu het internationale toerisme weer aantrekt, lijkt dit voor het bestuur het gepaste moment om in te grijpen. In de Katelijnestraat en in de Steenstraat wil het zo'n stop invoeren.