'Stop vakantiewoningen Brugge geen goed idee'

Uitbaters vinden niet dat de stop op vakantiewoningen in de Brugse binnenstad moet uitgebreid worden naar de rand. Volgens hen is er zelfs een tekort aan logies voor gezinnen.

Jaarlijks komen er 15 à 20 vakantiewoningen bij in Brugge en het stadsbestuur zegt dat de normale huizenmarkt daardoor onder druk komt te staan. Het bekijkt hoe ze deze tendens kunnen counteren.

Martine George, uitbaatster CASA Camino: "Jaarlijks komen er 15 tot 20 vakantiewoningen bij in Brugge. Toch vreest ik niet voor concurrentie. Er zijn er al aardig wat in de buurt, maar ik denk dat extra vakantiewoningen vooral aanvullend werken. Ik bekijk extra vakantiewoningen niet als concurrentie. Een hotelstop is anders dan een stop op vakantiewoningen."