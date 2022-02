In Ieper heeft storm Eunice een dodelijk slachtoffer geëist. Het gaat om een Brit van 79 jaar.

Aan de jachthaven van Ieper is de man overleden. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt er op dat de man van op een boot in het water beland is.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar hulp kan niet meer baten. De man overlijdt later in het ziekenhuis.