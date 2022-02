Storm: geen treinen tussen 14u en 19u, overvolle stations

Vanaf 14 uur zullen als gevolg van storm Eunice geen treinen meer rijden in West-Vlaanderen , in het grootste deel van Oost-Vlaanderen en op de grote lijnen rond de stad Antwerpen.

Dat zegt Thomas Baeken van spoornetbeheerder Infrabel. Vanaf 18 uur zou het treinverkeer weer geleidelijk herstellen. In de Kempen, Limburg, Vlaams-Brabant en in Wallonië zullen de treinen wel kunnen blijven rijden. Hun snelheid wordt wel beperkt tot 80 kilometer per uur.

Hogesnelheidstreinen mogen niet sneller dan 160 kilometer per uur gaan.

Infrabel roept treinreizigers op om wanneer mogelijk nog in de voormiddag naar huis terug te keren.

Storm #Eunice: aanpassingen van het treinverkeer vanaf 14u

Onderbroken treinverkeer op deze lijnen

Snelheidsbeperking op de rest van het netwerk. Het treinverkeer zal ernstig verstoord zijn. pic.twitter.com/zTXQwE9ey0 — Infrabel_NL (@Infrabel_NL) February 18, 2022

Drukte in stations

Nu veel scholen beslist hebben om de deuren vroeger te sluiten, is het enorm druk aan de stations. Leerlingen, studenten en werknemers willen nog zo snel mogelijk naar huis voor de storm toeslaat. Bijvoorbeeld in Brugge is het zowel in het treinstation, als bij de bussen heel druk.