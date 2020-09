Storm Odette is felle madam: rukwinden tot 120 km/u en golven tot 4 meter

Onweer en rukwinden tot 120km/u zijn niet uitgesloten. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722.

De storm zal aan de kust golven tot 4 meter veroorzaken. Daarom zullen de staketsels van Blankenberge en Nieuwpoort vanaf vrijdagmiddag 12u afgesloten worden voor het publiek, en dat al zeker tot zondagavond. Ook de havendammen in Oostende zullen afgesloten worden. De veerdiensten van Nieuwpoort (vaart enkel in het weekend) en Oostende zullen hinder ondervinden van het stormweer.

De hoge golven zullen ook hun impact hebben op de stranden. We verwachten dat onze stranden hun werk zullen doen en de kracht van de golven zullen breken. Een minder aangenaam gevolg hiervan is het ontstaan van kliffen. Die zullen na de storm opnieuw geëgaliseerd worden. Door de storm zal wellicht bijkomend zand in de havengeul van Nieuwpoort en Blankenberge terecht komen. Dat zal nadien weggebaggerd worden om zeilers en watersporters maximale toegang tot de jachthavens te geven.

Op sommige plaatsen staan op het strand nog heel wat strandcabines, zeilen, strandstoelen, strandbars,... Het risico is groot dat deze door de felle wind schade oplopen.