Storm op vastgoedmarkt aan zee gaat liggen

Nadat de vastgoedprijzen aan de kust enkele jaren de lucht in schoten, is de storm op de huizenmarkt aan zee weer gaan liggen. In 2022 daalde het aantal vastgoedtransacties er met 14 procent, veel sterker dan in de rest van het land.

Dat blijkt uit de Kustbarometer van notarisfederatie Fednot. Een appartement aan de kust kostte gemiddeld 295.000 euro (-1 procent).

De vastgoedactiviteit aan de kust daalde in 2022 veel sneller dan in de rest van Vlaanderen, waar het aantal transacties 2 procent lager lag dan in 2021. Het is een groot verschil met de voorbije jaren, want in 2021 gingen er aan zee nog 15,8 procent meer transacties door dan in 2020. "Corona zorgde voor een enorme piek op de markt, maar dat effect speelde niet langer in 2022", zegt notaris Bart van Opstal. "De afkoeling zet zich dit jaar trouwens door: in de eerste drie maanden van 2023 waren er opnieuw 14 procent minder transacties in vergelijking met dezelfde periode in 2022."

Nieuwbouw verkoopt beter

De appartementsprijzen bleven zo goed als stabiel (-0,7 procent), na vijf jaar van stijging. Een dijkappartement werd op een jaar tijd bijna 5 procent goedkoper en klokte af op gemiddeld 347.580 euro. "Het ging duidelijk om een markt met twee snelheden: bestaand vastgoed werd wat goedkoper (-1 procent), de prijs van nieuwbouw zat wel nog in de lift (+2 procent)", schrijven de notarissen.

Minder verkoop in de dure gemeenten

Hoewel het aantal transacties in de rest van de kustgemeenten daalde, kende Westende een groei van 13,6 procent. Appartementen waren er dan ook het goedkoopst van de hele kustlijn, met gemiddeld 167.630 euro. De vastgoedmarkt was het rustigst in Knokke (-21 procent) en Koksijde (-20 procent). "De terugval in Koksijde en Knokke kwam er na felle prijsstijgingen in 2021", aldus Van Opstal. Kopers in Knokke betaalden gemiddeld 650.000 euro, een recordbedrag.