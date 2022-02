Storm: schade valt voorlopig mee

WINDSTOTEN BOVEN 100 KM/U

Het stormweer gaat gepaard met stevige windstoten. Volgens Noodweer Benelux zijn windstoten gemeld tot 103 km/u. Dat was zo in Jabbeke en Zeebrugge.

(lees verder onder het Twitter-bericht)

Veel van onze #tweeps melden hevige #windstoten verspreid in de #Benelux. Lokaal piekt de #wind naar 90 tot 100 km/u. Het is de verwachting dat dit nog enkele uren zal aanhouden. Succes aan iedereen die de #slaap probeert te vatten ;-) pic.twitter.com/Zustlp1Feq — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) February 16, 2022

MEER STORMWEER OP KOMST

Vandaag gaat de wind wat liggen.

Het wordt een vrij zonnige dag. Tegen de avond trekt er vanuit het westen een neerslagzone over met soms buiige regen. Het blijft winderig met een vrij krachtige, aan zee krachtige, westenwind die tegen de avond krimpt naar zuidwest. Het KMI verwacht nog windstoten van 60 tot 70 km/u. De maxima halen zowat 7 graden op de hoogste toppen tot 10 à 11 graden elders.

Vannacht trekt de neerslagzone weg en wordt het een tijd droog. Tegen de ochtend gaat het opnieuw regenen. De wind neemt tijdelijk in kracht af en wordt matig en aan zee vrij krachtig uit zuidwest. Tegen het einde van de nacht wakkert de wind alweer aan vanuit het zuiden en wordt meestal vrij krachtig. De minima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan zee.

Vrijdagochtend wordt het winderig met veel bewolking en perioden van regen, zegt het KMI. In de namiddag zijn er opklaringen mogelijk, maar het weer wordt onstabieler met een toenemende wind. In het westen van het land wordt de zuidwestenwind in de namiddag zeer krachtig in het binnenland en zelfs stormachtig aan zee.

Er zijn rukwinden in de namiddag en vroege avond mogelijk tussen 100 en 110 km/u of aan zee 120 km/u of nog wat meer. Elders waait de wind meestal krachtig met rukwinden tussen 90 en 100 km/u.

