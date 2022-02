Storm: scholen vroeger dicht

In de 40 scholen van de Impactgroep kunnen de leerlingen vanmiddag al om 12 uur naar huis. De beslissing komt er uit vrees voor de storm. Dat zegt de woordvoerster van de scholengroep. Normaal eindigen de lessen om 15u maar vandaag kan dat uitzonderlijk op de middag. Het is niet zeker dat alle leerlingen van elke school vroeger naar huis kunnen.

"Elke directeur van elke vestiging kan dit zelf beslissen", zegt het secretariaat. "Voorlopig gaat het om scholen in Assebroek en Knokke-Heist die al zeker op de middag sluiten".

De scholengroep Impact heeft scholen, voornamelijk in Brugge maar ook in Torhout, Zedelgem, De Haan, Blankenberge en Knokke-Heist.

Scholengroep Stroom Oostende sluit alle deuren vanaf 12 uur

Scholengroep Stroom in Oostende heeft deze ochtend om half zeven beslist om de 28 scholen deze namiddag te sluiten. Dat laat algemeen directeur Chris Vandecasteele weten. Het gaat om scholen in Oostende, Bredene, Gistel, Oudenburg & Koekelare.

"Het zwaarste punt van de storm wordt net verwacht wanneer de school afgelopen is en iedereen normaal naar huis gaat. Voor alle veiligheid sluiten wij onze scholen dus al op de middag. We zetten ook ons busvervoer in om iedereen veilig thuis te krijgen. Voor wie geen opvang heeft, voorziet de school wel nog opvang op school", zegt algemeen directeur Chris Vandecasteele.

Ook het lager van het Sint Pieterscollege in Blankenberge sluit om 12 uur alle deuren.

Kortrijkse scholen schrappen lessen

In Kortrijk hebben heel wat scholen beslist om de lessen deze namiddag op te schorten. "We hopen dat elke leerling de kans krijgt om met de fiets of een ander vervoermiddel veilig thuis te geraken. Wie nog wil op school eten, kan dat. Voor wie niet naar huis kan, is er opvang tot 16u", zegt het Don Boscocollege.

Deze Kortrijkse scholen hebben beslist om de lessen deze namiddag te schrappen: Don Boscocollege, KTA, Open Groene, Pleinscholen, Rhizo, Rodenburgschool en OLV Vlaanderen, zegt Stad Kortrijk.

Geen fysieke lessen aan Vives en Howest

Vives hogeschool en Hogeschool Howest schrappen alle fysieke lessen op de campussen vanaf 13 uur. De online lessen gaan wel door. Aan Vives gaan ook eventueel geplande examens nog door. Vives raadt de studenten aan om het leerplatform Toledo te bekijken voor meer informatie. Bij Howest kan dat op Leho.

Leerlingen van Sint-Rembert kunnen naar huis

De leerlingen van scholengroep Sint-Rembert in Torhout kunnen vanaf 12 uur naar huis. In het basisonderwijs zal er opvang voorzien zijn zoals tijdens normale schooldagen. De ouders die dat willen kunnen vanaf 12 uur hun kind afhalen. "We voorzien dat de leerkrachten of de medewerkers van de opvang bij de leerlingen blijven tot ze naar huis kunnen."

In het secundair onderwijs kunnen leerlingen met toestemming van de ouders naar huis of opgehaald worden vanaf 12 uur. Er wordt opvang voorzien tot 17.30 uur. De leerlingen kunnen nog hun boterhammen op school eten of een warme maaltijd eten in De Brug. Ook de leerlingen van het internaat kunnen hun spullen ophalen.

Scholengroep Karel de Goede sluit om 12 uur

Ook scholengroep Karel de Goede sluit om 12 uur. Daaronder vallen bijvoorbeeld Vrije Basisschool De Kiem in Ruddervoorde en scholen in Oostkamp. "Kinderen die opgehaald worden vanaf 13.05 uur kunnen in de klas afgehaald worden. Wie niet opgehaald wordt, blijft op school (eten, toezicht, namiddag in de klas) tot 15.50 uur." De kinderen die niet opgehaald worden, gaan naar Ferm.

Andere scholen volgen

Middelbare school MIA in Brugge en Haverloo laten hun leerlingen ook vanaf 12 uur naar huis gaan. In Tielt sluit Campus de Reynaert deze middag. Ook het VTI in Torhout sluit de scholen. Het Heilige Kindsheid in Ardooie schorst deze namiddag de lessen. Een warme maaltijd is nog mogelijk, daarna kunnen de leerlingen naar huis.

Bij Mpi De Parel en Sterrebos in Roeselare mogen de ouders hun kinderen afhalen vanaf 12.30 uur.

In de Zessprong in Brugge kunnen kinderen vanaf 11.50 uur opgehaald worden als ze niet op school blijven om te eten. Als ze wel blijven, kunnen ze om 13.20 uur weg.

Ook de Plataan in Roeselare en het VTI in Roeselare sluiten de deuren.

De sportschool in Meulebeke schorst ook de lessen in de namiddag door de storm.

Scholengroep Sint-Paulus in Avelgem, Anzegem en Waregem sluit ook de deuren voor de secundaire scholen. Dit zodat leerlingen nog naar huis zouden kunnen met de trein.

Deze scholen blijven open

In het VTI in Tielt blijven de lessen gewoon doorgaan deze namiddag. "We raden af om met de fiets of te voet naar huis te gaan. Leerlingen kunnen na de lessen op school blijven tot de situatie opnieuw veilig is of tot ze opgehaald worden."

Ook de Heilige Familie in Tielt blijft open. Maar daar moeten alle kinderen opgehaald worden. De kinderen moeten binnen blijven wachten. Dit geldt voor zowel kleuter als lager.

Sint-Elooi in Wingene blijft open. Ook Spes nostra in Kortrijk blijft gewoon les geven.