Storm zet Zwin onder water en zorgt voor ‘buffet aan eten voor vogels’

Door het stormtij staat de zwinvlakte in Knokke-Heist bijna volledig onder water. Een gevolg van het hoge water en de sterke wind.

Maar dat is zeker geen slecht nieuws: Het Zwin is een getijdengebied. Door het systeem van eb en vloed wordt bij hoog water, zoals nu, als het ware een buffet voor vogels achtergelaten. En dat wordt nog eens versterkt door de verdieping en verbreding van de Zwingeul in 2019.

Koen Maréchal, Agentschap voor Natuur en Bos: “Dat betekent gewoon dat die zilte elementen nog versterkt zullen worden. Dat betekent dat er voor de vogels heel veel eten binnenkomt. Vissen, kokkeltjes, garnaaltjes. Alles wat nu met het zeewater binnenkomt zal hier achterblijven en dat zal het voedsel vormen voor allerlei vogels.”