Storm zorgt voor massa aangespoelde kwallen aan Westkust

Aan de Westkust is donderdag een pak kwallen aangespoeld door de storm Aurore. Het gaat om de ongevaarlijke soort Zeepaddenstoelen. De soort is typisch voor de periode van het jaar.

"Springtij kan er gemakkelijk voor zorgen dat de kwallen op het strand terechtkomen", zegt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Onder meer het strand van Nieuwpoort ligt donderdag bezaaid met Zeepaddenstoelen. Door de hevige storm zijn de kwallen op het strand terechtgekomen. "Meestal gebeurt dat door een sterke onderstroom richting het strand. Springtij zorgt er dan nog eens zeker voor dat de kwallen een heel eind op het strand kunnen komen", aldus Kelle Moreau.

Het is volgens Moreau normaal dat de kwallen in de herfstperiode voorkomen. Ze zijn bovendien ongevaarlijk. "De kwallen kunnen maar licht netelen, dus meestal is dat niet voelbaar."