Stormloop op autokeuring: eerste vrijdag zonder afspraak

Het is heel druk aan de 10 West-Vlaamse centra waar de auto's worden gekeurd. Ondanks de oproep van gisteren om maar in dringende gevallen te komen, staan er toch heel lange wachtrijen.

De politie vraagt om vandaag niet meer naar de autokeuring te gaan.

Vroege vogels al om 5u

Het is vandaag de eerste dag dat het kan: je de auto laten keuren zonder afspraak. Door corona kon dat lange tijd enkel op afspraak. Dat kan vanaf nu elke vrijdag. In Oost-Vlaanderen kon dit eerder van de week al en ook daar stonden lange files door de drukte.

In Zwevegem stond de eerste auto al om 5u15 aan te schuiven. Rond 7u30 was de wachtrij daar al aangegroeid tot 150 voertuigen. Ook in andere keuringscentra in de provincie staan lange files tot een kilometer lang.

Politie grijpt in

In Deerlijk en ook elders heeft de politie de file moeten begeleiden. Daar zijn de poorten nu (tijdelijk) dicht.

Zelfs in Ichtegem, waar het nooit eerder zo druk was. Iets over zeven uur vanmorgen al.

"Dat ging toen op de openbare weg alleen al over meer dan 70 wagens die stonden aan te schuiven", zegt Annemie Wittesaele van Politiezone Kouter.

"Wij zijn ter plaatse geweest met interventieploeg en wijkpolitie om de eerste verkeersregeling te doen gezien de verkeersveiligheid toch in het gedrang kwam."

Lieven Cobbaert, burgemeester Ichtegem: "Dan hebben we beslist met de politie om de Arthur Coussensstraat tussen De Reiger en de Sportlaan éénrichtingsverkeer te maken. Alles verloopt nu rustig en zo hoort het ook."

Oproep om niet te komen

Gisteren riepen de autokeuringscentra op om vandaag niet te komen. Enkel in dringende gevallen: als je keuringsbewijs vervallen is of binnenkort zal vervallen.

Als de drukte blijft in de loop van de dag zullen wachtrijen worden afgesloten, zeggen de autokeuringscentra.

Oproep om niet massaal naar de keuring te komen in West-Vlaanderen mist zijn werking. Status in Oostende om 6u30: dubbele rij tot opende parking van de garage ernaast! ⁦@FocusWTV⁩ ⁦@HLN_BE⁩ ⁦@Nieuwsblad_be⁩ ⁦@OostendsNieuws⁩ pic.twitter.com/9J7sFDLLIW — Kriezies (@Kriezies) August 5, 2022

