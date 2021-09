Stormloop op jeugdfuiven: knaldrang om te feesten

Zwevegem maakt zich op voor de eerste grote fuif in meer dan anderhalf jaar. En de nood bij de jongeren is hoog, want in een half uur tijd was het merendeel van de 450 tickets de deur al uit.

Dat heeft vooral te maken met jongeren die in coronatijd 16 jaar zijn geworden, en nog nooit de kans gekregen hebben om naar een fuif te gaan. En dus wil iedereen zaterdag knallen in de fuifzaal van Transfo Zwevegem.

"Nog nooit gezien"

De fuifzaal in Transfo Zwevegem heeft zowat anderhalf jaar leeg gestaan, maar zaterdag komen daar 450 jongeren fuiven. Het is de eerste grote fuif in Zwevegem sinds maart van vorig jaar. En de goesting om uit de bol te gaan, kan nauwelijks overschat worden.

"De eerste paar honderd tickets waren in een half uur de deur uit en in nog geen week was het volledig uitverkocht", zegt jeugdcoördinator Wannes Bouckenooghe.

"Dat is iets wat wij nog nooit gezien hebben. Wij mikken ook, qua leeftijd op redelijk jonge jongeren, vanaf 15 tot begin 20. Dat wil zeggen dat jongeren die 16 zijn, nog nooit de kans hebben gekregen om hier te fuiven. Ik denk dat het vooral daarmee te maken heeft. En ook degenen die wat ouder zijn, ja het is een gemis van bijna 2 jaar."

"Sowieso wordt het knallen"

De fuif valt wel nog onder de regeling van het covid safe ticket. Maar dat nemen de jongeren er graag bij, want op dit moment heeft iedereen gewacht. En dus staat er Zwevegem iets te wachten.

Staf Loncke van Jeugdhuis De Harp: "Het zal sowieso knallen worden, op alle gebied. De feestende jongeren, muziek, licht geluid, alles erop en eraan. Dit is inderdaad de eerste grote fuif. En omdat het de eerste fuif is, sinds corona, sinds enkele jaren, dat we direct groots uitpakken. Ik denk niet dat er in de Transfozaal ooit een dergelijk line up gestaan heeft van artiesten."

"Corona weegt zwaarder door dan gedacht"

Het is de jongste weken steeds duidelijker geworden dat het isolement bij jongeren wellicht zwaarder doorweegt dan we kunnen vermoeden en dat ze nu hun vleugels moeten kunnen uitslaan.

"Ik denk dat ze dat wel verdiend hebben", zegt Staf Loncke.

"Ik denk dat ze uitgelaten zullen zijn, dat er al vroeg veel volk zal komen. En ik hoop dat ze lang gaan blijven en dat ze het nooit meer vergeten."

En daarmee wordt dan ook het fuifseizoen in Zwevegem gelanceerd en iedereen hoopt dat het blijft duren tot aan de eindexamens volgend jaar.