Stormloop op tenten door coronamaatregelen

We lijken de komende tijd nog niet van de huidige maatregelen af: geen bezoek thuis op het knuffelcontact na, en vooral mensen buiten ontvangen. En verkopers van tenten merken het: we kopen massaal extra overdekte ruimte aan voor in de tuin, want het weer wil nog niet altijd mee dat bezoek in de tuin te ontvangen.

Tentenbedrijven merken zelfs dat mensen vaker een tent kopen, eerder dan er eentje te huren. En dat gebeurt ook vaak op maat, al is de leveringstermijn dan wel een stuk langer.

beter dan terrasparasol

Ook horecazaken rekenen op extra overdekking als hun terrassen weer open mogen. Een tentzeil biedt dan ook meer schuilruimte dan een parasol, die eigenlijk niet bestand is tegen regenweer. In Loppem heeft de uitbater van café Sint-Elooi en restaurant De Lekpot zijn twee terrassen overdekt met tentzeilen, op maat gemaakt. Ze hopen dat hun inspanningen niet voor niets zijn geweest, en dat de overheid zich soepel gaat opstellen.

Een reactie straks in het nieuws op Focus & WTV.