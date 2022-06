Warme zomerdagen vragen om verkoeling, en dat zullen ze in Izegem geweten hebben. Het was een ware stormloop: alle redders werden rond de buitenbaden samengebracht om 1400 zwemmers in het oog te houden.

De zomerse temperaturen hebben deze namiddag voor een overrompeling gezorgd in het openluchtzwembad in Izegem. 1400 mensen zochten er verkoeling, en daarmee was de maximumcapaciteit bereikt. Davy Grymonpres, coördinator van het zwembad, legt uit: "Van de VLAREM-wetgeving mogen we maar zoveel mensen op hetzelfde moment toelaten."

Ook aan de kust was het op de koppen lopen. Dat zagen we in Oostende.