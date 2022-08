Stormloop voor CAMILLE in Kortrijk: honderden fans op post

In Kortrijk is het een stormloop voor CAMILLE, de populaire zangeres & actrice uit Wevelgem. CAMILLE stelt vandaag in winkelcentrum 'K in Kortrijk' haar nieuwe cd voor. Zo'n 300 tot 400 fans willen dit voor geen geld ter wereld missen.

Om de release van het nieuwe album 'SOS' in de verf te zetten bezoekt CAMILLE vandaag en morgen de vier grootste shoppingcentra van het land. Fans kunnen met haar op de foto. 'K in Kortrijk' is het eerst aan de beurt.

(lees verder onder de foto)

Fans vroeg op post

Ook burgemeester Ruth Vandenberghe was aanwezig in Kortrijk om een exemplaar van het album in ontvangst te nemen. Het evenement begon om 10 uur maar de eerste fans waren vanmorgen al heel vroeg op post aan de deuren van het winkelcentrum. Om toch maar zeker te zijn van een goede plaats, zeiden ze. Het is een lange rij om aan te schuiven.

’SOS’ is een verzameling van catchy popsongs: dansbare pop en latino-klanken, maar ook met plaats voor een ‘gevoelige snaar’, zegt de woordvoerster van haar platenfirma. "Naast haar hits ‘Vuurwerk', ‘Diamant' en ‘Geen Tranen Meer Over' staan er tien spiksplinternieuwe nummers op, waaronder de nieuwe singles ‘Kleur’, eveneens de nieuwe begingeneriek van Familie, en ‘In De Regen’".

West-Vlaamse roots

CAMILLE is razendpopulair. Ze woont in Wevelgem en raakte bekend als actrice & zangeres door haar rol in de Ketnet-serie #LikeMe.