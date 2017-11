"Storms" in pier Blankenberge gaat dicht

Want zondagavond sluit de educatieve attractie rond de krachten van moeder natuur voorgoed haar deuren. Storm ging van start in juli 2012 en toont bezoekers het ontstaan en de impact van klimaatverandering, overstromingen en orkanen. De voorbije vijf jaar zijn meer dan een kwart miljoen mensen van over het hele land een kijkje komen nemen, maar de jongste maanden komen minder bezoekers de expo bezoeken. De eigenaar van de pier wil de exporuimte, die onder zeespiegelniveau ligt, een nieuwe invulling geven. Wat in de plaats komt is nog niet bekend.