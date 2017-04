Stormschade Dieter bijna weggewerkt

De schade die door storm Dieter berokkend werd aan onze kust is al voor een aanzienlijk deel hersteld. Op 14 januari van dit jaar maakte de kust zich op voor de 'superstorm' Dieter. Uiteindelijk viel de storm mee, maar toch was er voor miljoenen euro's schade aan de stranden.

De stranden werden de voorbije weken al versterkt met ongeveer een miljoen m³ zand. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit en Toerisme Ben Weyts. De opeenvolging van hoge waterstanden tijdens de storm zorgde voor veel schade aan onze stranden. Er ontstonden kliffen tot 4 meter hoog. “We zijn onmiddellijk in actie geschoten”, zegt Weyts. “De precieze schade werd snel in kaart gebracht en mijn diensten zijn meteen begonnen aan de voorbereiding van de herstellingswerken. Op 21 februari zijn we begonnen aan de grootscheepse werken zelf. We investeren in totaal 20 miljoen euro om de stranden te versterken met 1,5 miljoen m³ zand”.

“Op dit eigenste moment zijn voor onze Kust 5 baggerschepen de klok rond aan het werken,” zegt Weyts. "De werken in Westende, Bredene en Knokke-Heist zijn al volledig voltooid. De werken in De Panne zullen voltooid zijn voor het paasweekend. De werken in De Haan zullen ten laatste een week later afgerond zijn."

Geen hinder voor toeristen

Tijdens deze Paasvakantie ondervinden bezoekers amper hinder. De werken worden immers uitgevoerd vanop zee. Er is geen enkele hinder op de zeedijken en de inname van het strand wordt tot een minimum beperkt. Alleen in De Panne is een grotere zone ingenomen.