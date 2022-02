"Stormschade wellicht naar half miljard euro"

"Het gaat om veel dossiers, maar met relatief lage schadebedragen. Mijn inschatting gaat het om gemiddeld 1.500 euro per dossier," zegt Vanderschrick. "Het is bij Belfius alle hens aan dek om de klanten te helpen: ook dit weekend werken we door."

Duurste stormen

Bij de overstromingen van afgelopen zomer ging om een veel kleiner aantal schadedossiers - zo'n 5.500 voor Belfius - maar met veel grotere schadebedragen. In totaal loopt de verzekerde schade van de overstromingen in de miljarden.

De stormen van de voorbije weken lijken in elk geval de duurste van de afgelopen jaren te gaan worden.

Lees ook: