Stormtij: Elektriciteit afgeschakeld in Nieuwpoort

Mensen nemen dus zoveel mogelijk hun voorzorgen voor de stormvloed van morgen. Ook brandweer, civiele bescherming en zelfs het leger was de hele dag bezig om zandzakken te stapelen. De Civiele Bescherming heeft gisteren en vannacht zandzakken geproduceerd om een zo groot mogelijke stock aan te leggen. De eenheid van Jabbeke zorgde voor de verdeling. Niets wordt aan het toeval overgelaten.

Electriciteit afgeschakeld

Morgenmiddag om kwart over één is het kritieke punt. In het slechtste geval wordt de kustbaan afgesloten, en zoals het er nu naar uitziet wordt vanaf 11u morgen ook de elektriciteit afgeschakeld voor heel wat appartementsblokken in de buurt van de havengeul. "Bepaalde hoogspanningscabines staan in kritieke gebieden. Voor alle zekerheid gaan we die hoogspanningscabines afsluiten. Al de bewoners worden verwittigd door de communicatiedienst van Nieuwpoort. Dat gaat wellicht om een 500-tal mensen", zegt Richard Vandenabeele van de brandweer in Nieuwpoort.