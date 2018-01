Ongetwijfeld zijn er hier en daar wel wat takken, dakpannen of tuinmeubelen gesneuveld, maar van echte grote sprake is geen sprake. Aan zee stond de wind rond een uur of drie op zijn hoogtepunt met windsnelheden net onder de honderd kilometer per uur. Maar die wind neemt in de loop van de dag verder af. Vooral in het oosten van het land zijn nog felle buien mogelijk.