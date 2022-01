Stormtij op komst: staketsels afgesloten

Het waterpeil kan plaatselijk staketsels blank zetten, vooral in combinatie met golfslag. Wandelen op staketsels, kades en dijken is dan niet zonder gevaar. Daarom sluiten Nieuwpoort, Blankenberge en Oostende preventief de staketsels en havendammen. Dat meldt de noodplanning West-Vlaanderen.

In Oostende zijn zowel de oostelijke als westelijke strekdam dicht. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) meldt een vrij krachtige wind uit west tot noordwest met aan zee rukwinden van zo’n 60 kilometer per uur. Daarom zijn beide strekdammen dicht tot en met donderdagochtend 5 uur. De zeevaartpolitie zal in eerste instantie toezicht houden, daarna is ook de Lokale Politie van Oostende met die opdracht belast