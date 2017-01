Stormtij: staketsel en pier in Blankenberge langer dicht

Er wordt een waterhoogte van zo’n 5m60 en hoge golven verwacht. Ook vannacht volgt nog een springtij van 5m90. Dit is vergelijkbaar met de afgelopen dagen. De genomen maatregelen in Blankenberge worden bijgevolg verlengd tot en met zaterdagochtend. Beide staketsels en de Pier blijven ook afgesloten voor het publiek en de situatie wordt op de voet opgevolgd. Langs de haven en onder de Charlierhelling zijn stormschotten in stelling gebracht. De parking aan de Franchommelaan is afgesloten. Morgenochtend volgt een nieuwe evaluatie om uit te maken of de maatregelen nog verder aangehouden dienen te worden.