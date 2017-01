Stormvloedgevaar voorlopig geweken, kust is paraat

In Nieuwpoort zijn onder meer zandzakjes geplaatst op overstromingsgevoelige plaatsen. Het waterpeil is opnieuw gemeten en voorlopig is het gevaar geweken. Ook in Blankenberge kwam de vloedlijn verder dan normaal, maar was er nooit gevaar.

Tot nu toe lijkt het stormweer mee te vallen. Ook de verwachte golven morgenmiddag zullen iets minder hoog zijn dan aanvankelijk voorspeld. Voor waterrecreanten geldt vanaf morgen een surf- en kiteverbod. Dat geldt voor de hele Belgische kust.

Er staat vandaag een stevige bries, vanavond trekt die tijdelijk flink aan en we krijgen 6 tot 7 Beaufort aan zee met uitschieters tot 80 km. per uur.