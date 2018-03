Stormvloedkering Nieuwpoort wordt aangepast

Er komt dan toch een aanpassing van de stormvloedkering in Nieuwpoort. Vlaams minister van Openbare Werken trekt daarvoor 8 miljoen extra uit.

De Nieuwpoortse watersporters vreesden voor een toenemende stroming door de constructie in de havengeul. Maar door de aanpassingen wordt de hinder beperkt voor de pleziervaart. Matthias Priem (Voorzitter N-VA Nieuwpoort): “De maatregelen zullen er vooral in bestaan om omloopriolen aan te leggen zodanig dat de stroomsterkte beperkt wordt en zeilers en pleziervaarders makkelijker onze jachthaven zullen kunnen in en uitvaren."

De 8 miljoen euro komt boven op de 50 miljoen die geïnvesteerd wordt in de nieuwe stormvloedkering. Dat de Vlaamse overheid bakzeil haalt, is vooral onder druk van de watersporters. De bouw van de Nieuwpoortse stormvloedkering start in mei. De werken zullen ruim drie jaar duren.