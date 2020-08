Vooral voor de kitesurfers is die een zegen. Gisteren gingen een aantal kitesurfers in zee voor de surfclub Ouside in Oostende. Ze haalden door de wind hoogtes van 23 meter. Vanmorgen was de stormwind al een klein beetje in kracht afgenomen en sprongen ze een kleine 19 meter. Het weer is alvast ideaal om te oefenen voor wedstrijden. Maar toch is het voor beginners aangeraden om te leren kitesurfen als de zee wat rustiger is.