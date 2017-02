Stormwind blaast vrachtwagen omver

Het voertuig was niet geladen, de Poolse chauffeur raakte niet gewond.

Omwille van het voorspelde stormweer zijn de parken in Roeselare sinds de middag gesloten. Dat zal tot morgenochtend duren.

Ook de provincie vraagt de provinciale domeinen niet te betreden. Dat is onder meer het geval in het Sterrebos in Roeselare. In Brugge zal het Belfort vanmiddag uitzonderlijk gesloten zijn voor de toeristen.

Door een forse windstoot tegen de bovenleiding in Torhout was het treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge een tiental minuten verstoord geraakt. In het Vlaams Instituut voor de Zee in Oostende joeg de wind alvast de voordeur uit zijn hengsels.