'Straalvogel’ van Jommeke onthuld

In het Normandpark in Middelkerke is het kunstwerk ‘de Straalvogel’ van stripheld Jommeke onthuld.

Het kunstenaarsduo Tardioli en Cauwenberghs bouwde de Straalvogel op ware grootte na, allemaal met recyclagemateriaal. Het eindresultaat is een originele combinatie van een kunstwerk en een speeltuig waarmee Middelkerke zijn reputatie van stripgemeente nog eens extra in de kijker zet.

Jo Berckmans (weduwe Jef Nys): “Het was echt een droom om dat in het echt te zien. Hij had al een overeenkomst met Leuven maar die is weg gevallen omdat zij al een zonnewagen hadden, anders hadden zij hem nagemaakt. Moest hij dit zien, het is fantastisch. Ik ben er gelukkig mee en het doet mij iets.”