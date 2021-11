Straatbewoners Zwevegem krijgen nare belastingsbrief in bus

Verschillende bewoners van de Kastanjeboomstraat in Zwevegem kregen vorige week een brief in de bus waar ze toch even van moesten slikken.

De Vlaamse belastingsdienst eist tot 15.000 euro extra van hen omdat de bestemming van hun grond is veranderd. Onterecht, vinden ze daar, want er zijn daar huizen die daar al honderd jaar staan. Ook Antoon Vanassche wist niet wat hij zag toen hij de brief van de Vlaamse belastingdienst opende. "De weide naast de huizen is de boosdoener," zegt hij. "Die moet een KMO-zone worden en bij de verandering van het RUP werden alle huizen in de buurt mee opgenomen."

Juridische bijstand

De gemeente betreurt de gang van zaken, maar zegt dat de soep niet zo heet zal worden gegeten als ze geschept wordt. Ze bekijkt wat mogelijk is om de bewoners juridisch bij te staan, om de extra belasting kwijt te schelden. De bewoners hebben sowieso nog tot januari de tijd om bezwaar in te dienen.