Straatrace zorgt voor ongeval op E403

De avondspits op de E403 richting Kortrijk verliep donderdagavond erg moeizaam. Door een ongeval in Moorsele was het er een uur filerijden tussen Roeselare en Kortrijk. Aan de oorzaak van het ongeval lag volgens getuigen een straatrace.

"Volgens getuigenverklaringen waren twee Franse wagens aan het racen. Een van hen is in aanrijding gekomen met een derde voertuig. Die twee gingen allebei overkop. Het ander Frans voertuig stopte even, maar reed daarna weg. Die bestuurder is nog niet geïdentificeerd," meldt het parket West-Vlaanderen.

"De aanrijder raakte niet gekwetst. Hij legde wel een positieve test af voor alcoholintoxicatie. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Een Belg, die met het aangereden voertuig reed, werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht."

Het ongeval gebeurde tijdens de avondspits waardoor de verkeershinder erg groot is. Twee voertuigen botsen op de E403 net voor Moorsele op elkaar, het verkeer kan er maar moeilijk voorbij.