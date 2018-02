Straatthermografie brengt energieverlies huizen in beeld

WVI is gestart om de buitengevels van enkele honderden woningen in Kortemark onder de loep te nemen op het vlak van isolatie.

Gisteravond reed een wagen door een aantal geselecteerde Kortemarkse straten om thermografische foto’s te maken en energieverliezen via de gevel en deels via het dak te detecteren.

Energieverlies in beeld

De straatthermografie is een relatief nieuwe meettechniek die meerdere facetten van een woning in beeld brengt waaronder muren, buitenschrijnwerk, rolluikkasten, infiltraties en bouwproblemen zoals vocht. Via een unieke warmtefoto wordt het energieverlies zichtbaar gemaakt en krijgen inwoners een nieuwe kijk op hun woning. Binnen het Europees project See2Do! onderzoekt WVI voor de gemeenten Kortemark, Lo-Reninge en Oostkamp of thermografie kan worden ingezet als sensibiliserend instrument om burgers meer bewust te maken van de energieverliezen en werk te maken van energierenovatie. Elk huis dat gescand wordt, krijgt een persoonlijk resultaat in de bus.