Straatverlichting uit in delen van West-Vlaanderen

In heel wat West-Vlaamse steden en gemeenten is het opvallend donker op straat. De straatverlichting kampte een tijdlang op verschillende plekken met een panne.

Vooral in de streken rond Brugge en Oostende is er geen straatverlichting meer. Ook in de regio's rond Ooigem en Zwevezele blijven de straten donker. Ook in Oost-Vlaanderen ging het licht op verschillende plekken niet automatisch aan.

Oostende krijgt veel meldingen van problemen met de straatverlichting. Op bepaalde plaatsen is het een ramp. Op de Vosseslag #DeHaan is het een ramp. Zou het toch eens van datje kunnen zijn — Yvo stormvogel Livingstone Seagull (@DroverYvo) November 11, 2021

Verschillende mensen meldden het probleem aan Fluvius. Intussen zou het probleem opgelost moeten zijn. Het is nog onduidelijk hoe het probleem is ontstaan.

Indien uw straatverlichting ook niet werkt, kan u dat melden via deze website.