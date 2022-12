Straatverplegers willen dak- en thuislozen in Oostende helpen op weg naar herstel

Straatverplegers in Oostende merken dat dak- en thuislozen vaak niet in regel zijn met de noodzakelijke administratie, zoals aansluiting bij een mutualiteit of een huisarts. "Bovendien merken we dat er een hogere aanwezigheid is van psychische kwetsbaarheid en problemen".

"Iedereen recht op zorg"

Het project Straatverpleging Oostende ondersteunt dak- en thuislozen in Oostende, met de focus op herstel: klinisch herstel van psychische en lichamelijke klachten, maatschappelijk herstel (woon, werk, studie) en persoonlijk herstel.

In tweede instantie zullen ze ook focussen op de doorverwijzing naar reguliere hulpverleners. De twee straatverpleegkundigen zullen samen 19 uur per week aan de slag zijn.

