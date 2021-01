Het zijn er maar liefst 63, terwijl de zaak, op wat raamverkoop in de weekends na, dicht is. De uitbaters willen niet klagen, maar willen gewoon de realiteit tonen.

De familiezaak is bekend in Blankenberge, maar is dus zoals alle andere horecazaken verplicht gesloten. De twee zaakvoerders krijgen wel een overbruggingsrecht en ze verkopen in het weekend ook wafels aan voorbijgangers, maar daarmee komen ze nog niet aan een zesde van hun omzet. En de facturen blijven komen.