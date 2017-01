Straf: man tweede keer dood verklaard

Het zal je maar overkomen: tot twee keer toe door de Belastingen dood verklaard worden. Het overkwam Roland Calcoen uit Koksijde. In Het Nieuwsblad doet hij zijn verhaal.

Vorig jaar ontving de vrouw van Roland een brief waarin ze werd gevraagd om aangifte te doen van de nalatenschap van haar man. Maar Roland was allesbehalve gestorven. Roland stapte naar de dienst Bevolking van Koksijde en nam contact op met de administratie bij de Belastingen. Het bleek allemaal om een misverstand te gaan. Roland kreeg een brief met verontschuldigingen en de zaak werd gesloten.

Tweede keer

Althans, dat dachten Roland en zijn vrouw. Tot ze vorige week een aanslagbiljet kregen van de Dienst Onroerende Voorheffing, gericht aan de Nalatenschap van Roland Calcoen...

Roland heeft er ondertussen genoeg van, zegt hij in de krant: "Ik trek mij er in elk geval ook niets meer van aan”, besluit Roland Calcoen. “En dat bedrag van de Onroerende Voorheffing betalen wij uiteraard ook niet. De Belastingen moeten het maar uitzoeken. Ik heb er genoeg van. Tenslotte ben ik voor hen ook dood.”