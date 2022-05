Straf: Matthieu Bonne pakt record: 8 triatlons op 8 dagen!

Eerste atleet ooit

Vorige week startte Bonne zijn uitdaging met een triatlon op het eiland La Palma. Tot en met donderdag fietste, zwom en liep de West-Vlaming dagelijks een triatlon. In totaal komt dat op 30,4 kilometer zwemmen, 1.440 kilometer fietsen en 337,6 kilometer lopen.

In de nacht van donderdag op vrijdag rondde Bonne zijn uitdaging iets voor 1 uur succesvol af. Hij is de eerste persoon ooit die daarin slaagde. Zijn prestatie was de hele week te volgen op zijn blog en waar hij berichten postte over zijn vooruitgang.

Straffe prestaties

Matthieu Bonne volbracht eerder al straffe uitdagingen. Zo liep hij al de Marathon des Sables en zwom hij het Kanaal over. In september 2020 was hij zelfs de eerste die non-stop de volledige Belgische kustlijn afzwom.