Strafklacht voor verkeersagressie tegen ex-schepen geseponeerd

De feiten dateren van 20 oktober 2022. In Zwevegem verleende een bestuurster geen voorrang van rechts aan de schepen van Mobiliteit. Daarop zette Desloovere de achtervolging in tot op het werk van de vrouw. Vanaf dat moment zijn er meerdere versies van de feiten. Volgens de vrouw zou de schepen haar gevolgd hebben tot in de kleedkamer en zou hij haar fysiek en mentaal hebben aangevallen. De schepen zelf ontkent dat en zegt dat hij de vrouw niet fysiek aanviel. Volgens hem was hij zelf slachtoffer van iemand die hem onderuit schopte.

Volgens Desloovere is de zaak in oktober 2022 in de pers en sociale media enorm opgeblazen, waardoor hij een schietschijf werd, ook vanuit de oppositie, waardoor hij niet anders kon dan ontslag nemen als schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Nutsvoorzieningen en Begraafplaatsen. Het gerecht heeft de klacht nu dus geseponeerd, waardoor de zaak gesloten is.

