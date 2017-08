Strafste demonstreerders tonen verkoopstalenten

In Blankenberge is het zomerseizoen van de avondmarkten aan de kust afgesloten met het kampioenschap voor demonstreerders.

Wie demonstreerder is moet niet allen rad van tong zijn, maar ook commercieel geslepen. Carolien Deruyter was één van de zesentwintig demonstreerders die voor de titel gingen van “ Kampioen demonstreerder van de kust “. Zij brengt speciale poetsdoeken aan de man, een product dat je voor van alles en nog wat kan gebruiken. Ook parfumverkoper Marc was goed bezig. Het was drummen rond zijn kraam met exclusieve parfums.

UIteindelijk won de Antwerpse Henriët Samira de beker van beste vrouwelijke demonstreerder. Bij de mannen ging de beker naar Daniël Vanlangenhove uit De Pinte die de bezoekers trachtte te lokken met een set wonderpannen.